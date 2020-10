Wall Street passa de ganhos a perdas com anúncio de adiamento de estímulos

O Dow Jones encerrou a ceder 1,34% para 27.772,76 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,40% para 3.360,97 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,57% para 11.154,60 pontos.

Os principais índices de Wall Street perderam parte dos ganhos assim que Trump anunciou o fim das conversações sobre estímulos até às eleições presidenciais e foram cedendo terreno até entrarem em terreno negativo e terminarem a sessão com recuos superiores a 1%.

Donald Trump disse que rejeitou a proposta dos democratas relativa a um novo pacote de estímulos à economia e que já deu ordens aos seus representantes para não retomarem as negociações antes das presidenciais de 3 de novembro.

A líder (democrata) da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, tinham retomado hoje as conversações no sentido de alcançarem um acordo para um novo pacote de estímulos à economia, algo que se tem revelado difícil, mas uma vez mais não houve progressos.

No passado dia 2 de outubro, os democratas da Câmara dos Representantes, onde detêm a maioria, viabilizaram o pacote de estímulos proposto pelo partido, no valor de 2,2 biliões de dólares, que se destina a suavizar o impacto económico decorrente da covid-19.

No entanto, esperava-se que as objeções colocadas pela Casa Branca e por republicanos de relevo ensombrassem este projeto no Senado (onde os republicanos detêm a maioria).

Na semana passada, Nancy Pelosi e Steven Mnuchin acabaram por não se entender depois de dois dias de negociações, e o diálogo retomado hoje também não conduziu a melhor desfecho.