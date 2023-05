Wall Street pintada de vermelho com investidores à deriva sem acordo nos EUA

Leia Também Com dinheiro a esgotar-se, Tesouro dos EUA pede a agências federais para pagarem mais tarde

4.145,58

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo, numa altura em que se mantém o impasse nas negociações sobre o tecto da dívida federal dos Estados Unidos. As conversações continuaram a decorrer esta terça-feira, mas os progressos continuam limitados.Com o risco de incumprimento em cima da mesa, os investidores têm exigido retornos mais altos para comprar dívida norte-americana, o que está também a colocar pressão sobre o país, uma vez que quanto mais tempo demorar a encontrar uma solução mais dinheiro terá de gastar para captar investidores.A incerteza sobre se o país conseguirá ou não evitar ficar sem dinheiro para face às suas obrigações financeiras está a deixar os investidores cautelosos e com alguma aversão ao risco.O índice de referência S&P 500 cedeu 1,12% parapontos, o industrial Dow Jones desvalorizou 0,59% para 33.055,51 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,26% para 12.560,25 pontos."Como investidores é muito difícil antecipar o tecto da dívida. Não temos nada a que nos agarrar. Sabemos que é um grande risco, mas é mesmo muito difícil quantificá-lo e posicionar-nos para ele", afirmou Remi Olu-Pitan, analista da Schroders, à Bloomberg.Já Kristina Hooper, da Invesco, admitiu a possibilidade de um breve incumprimento técnico, o que terá um maior impacto nos preços das obrigações. "As partes envolvidas nas negociações têm ficado mais pessismistas e isso sugere que veremos mais turbulência nos próximos dias", disse.