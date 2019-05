Wall Street prossegue em baixa após maior queda em cinco meses

....Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de maio de 2019

As quedas estão a ser causadas pelo nervosismo dos investidores em relação à disputa comercial entre os EUA e a China. Desde que o presidente norte-americano pressionou a China com mais tarifas, o processo - que parecia estar bem encaminhado para um acordo - tem agora um desfecho incerto. Os mercados aguardam os próximos desenvolvimentos até sexta-feira, dia em que entram em vigor as novas tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano.Em primeiro lugar, os EUA vão aumentar a tarifa de 10% para 25% que é aplicada a um grupo de bens no valor de 200 mil milhões de dólares. Em segundo lugar, vão alargar a aplicação das tarifas (neste caso de 25%) aos restantes bens chineses que ainda não eram alvo de taxas aduaneiras no valor de 325 mil milhões de dólares.Liu He, o representante comercial do presidente chinês, Xi Jinping, regressa esta quarta-feira a Washington para o que poderá ser uma ronda final de conversações comerciais nesta quinta e sexta-feira. O não cancelamento da agenda foi interpretado como um bom sinal, mas simultaneamente foram divulgadas notícias de que a China estaria a preparar tarifas retaliatórias caso a ameaça norte-americana avance.Agora é o próprio Donald Trump que adianta no Twitter que os chineses estão determinados a chegar a acordo com os EUA esta semana. "A China acabou de nos informar que o vice-primeiro-ministro está a vir para os EUA para fazer um acordo", assegurou o presidente norte-americano no Twitter há cerca de 45 minutos.Em Wall Street, entre as cotadas, as mais penalizadas continuam a ser as que estão mais expostas às tarifas impostas à China. É o caso da Caterpillar ou da Boeing, assim como das fabricantes de chips cujas receitas têm origem, em grande parte, no mercado chinês.