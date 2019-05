5 coisas que precisa de saber para começar o dia

EDPR, Corticeira e Sonae Indústria reportam contas

Três cotadas da bolsa portuguesa divulgam esta quarta-feira os resultados do primeiro trimestre: EDP Renováveis (antes da abertura da bolsa, pelo que estará a reagir durante o dia aos números apresentados), Corticeira Amorim e Sonae Indústria (ambas depois do fecho da sessão).

Até agora já divulgaram os seus resultados trimestrais cinco cotadas do PSI-20: Jerónimo Martins, Galp Energia, CTT, Impresa e REN.





EDP Renováveis desconta dividendo

A EDP Renováveis entra hoje em ex-dividendo, o que significa que as ações detidas deixam de conferir direito à remuneração acionista já anunciada por conta dos resultados de 2018 e que começa a ser paga a partir de 10 de maio.