Wall Street recupera com ajuste de posições antes do feriado

Os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico fecharam em alta, com as ações a registarem uma retoma no final da negociação – exacerbada pelo ajuste de posições em vésperas do feriado do Dia da Independência, que faz com que os mercados estejam encerrados na segunda-feira.

O índice industrial Dow Jones terminou a subir 1,05% para 31.097,26 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,06% para 3.825,33 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite finalizou a somar 0,90%, fixando-se nos 11.127,85 pontos.





Wall Street arrancou assim com o pé direito a segunda metade do ano. Isto depois de ontem o S&P 500 ter registado o pior primeiro semestre desde 1970 – ou seja, em 52 anos.

No entanto, os receios em torno da inflação e da desaceleração económica – e potencial recessão – continuam bem notórios.