Wall Street recupera de sessão desastrosa

O Dow Jones encerrou a somar 1,60% (o melhor ganho percentual desde julho) para 27.940,47 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 2,01% para 3.398,96 pontos - na sua melhor performance desde junho, depois de ontem ter chegado a cair para mínimos de 5 de agosto.

Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 2,71% para 11.141,56 pontos, na sua melhor sessão desde abril. Isto após ter entrado ontem em território de correção (com uma queda de 10% face ao último máximo – o que aconteceu em apenas três sessões).

Na reta final da sessão, o índice perdeu gás devido a uma notícia do The Wall Street Journal que dá conta de que a dona da aplicação chinesa de vídeos de curta duração TikTok está a avaliar opções que não incluam a venda integral das suas operações nos EUA.

Os investidores esperam que a "sangria" das últimas sessões tenha sido apenas uma quebra momentânea na tendência de subida que se verifica há seis meses, refere a CNN. No entanto, se o mercado voltar a considerar que as cotadas estão demasiado valorizadas, tudo pode mudar de novo.

Muitos dos títulos com melhor performance este ano, como é o caso das big tech, foram alvo de um pronunciado sell-off, nas últimas sessões, com os investidores a virarem-se para ações mais cíclicas, como é o caso das financeiras e energéticas. Mas hoje as tecnológicas recuperaram fôlego.

A Apple fechou a valorizar 3,99%, a Microsoft disparou 4,26%, a Alphabet (dona da Google) avançou 1,55% e a Tesla (cotada no Nasdaq) escalou 10,92%.





A Gains Pains and Capital, numa nota de análise a que o Negócios teve acesso, referia esta manhã que os mercados estavam apenas a fazer uma pausa para respirar, "algo que já era necessário, particularmente no reino das tecnológicas".

"Os mercados são coisas vivas dinâmicas. Nada sobe eternamente e nada desce para sempre. E se o mercado quer sustentar um ‘bull market’ de mais longo prazo, serão necessários períodos de correção/consolidação para que as coisas acalmem. Estamos num desses períodos e, pelo andar das coisas, está tudo pronto para uma retoma", frisava Graham Summers, principal estratega da Phoenix Capital Research, no referido "research" da Gains Pains Capital.



(notícia atualizada às 21:45)