Wall Street recupera fôlego no final da sessão à espera de mais contas

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em alta, depois de terem estado a perder terreno com o intensificar das fricções entre a China e os Estados Unidos e o adiamento da apresentação dos novos estímulos à economia norte-americana.



22 de Julho de 2020







... O Dow Jones encerrou a somar 0,62% para 27.005,84 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,57% para 3.276,02 pontos, naquela que foi a quarta sessão consecutiva de ganhos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,24% para 10.706,13 pontos, animado por cotadas como a Apple, Alphabet e Microsoft. Os índices chegaram a estar a negociar em baixa, com vários fatores de pressão a convidarem à prudência e a levarem a que as subidas fossem pouco expressivas. A penalizar o sentimento dos investidores estiveram os receios em torno das renovadas tensões entre os Estados Unidos e a China. Os dois países entraram em choque depois de os norte-americanos terem ordenado que o consulado chinês em Houston fechasse. Pequim já anunciou entretanto que irá retaliar caso esta medida não seja revertida. Por outro lado, existe a possibilidade de atraso na aprovação de estímulos adicionais nos EUA – isto depois de este ano já terem sido injetados três biliões de dólares. Os investidores estão agora atentos ao reporte das contas trimestrais de cotadas de peso, especialmente no setor tecnológico. A Microsoft e Tesla divulgam os resultados esta noite, seguindo-se amanhã a Intel e o Twitter. Outro foco de atenção está na evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, na semana terminada a 17 de julho, cujos dados são apresentados amanhã. Segundo a CNN, estima-se que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 1,3 milhões, o mesmo número que na semana precedente. Do lado dos ganhos, na sessão de hoje, destaque para a Best Buy, que disparou 7,84% para 97,36 dólares depois de divulgar receitas sólidas. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

