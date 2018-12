Wall Street recupera pela segunda sessão com Fed à porta

Wall Street abriu em alta esta quarta-feira, 19 de Dezembro, recuperando pela segunda sessão consecutiva depois de ter atingido mínimos do ano e ter estado a caminho do pior Dezembro desde 1931, um dos anos da grande depressão. Na Europa, as bolsas também estão a valorizar.





O índice industrial Dow Jones sobe 0,03% para 23.683,11 pontos, o tecnológico Nasdaq soma 0,12% para 6.792,66 pontos. Já o S&P500, que tocou em mínimos de Outubro de 2017, valoriza 0,13% para 2.549,13 pontos.





Essa hipótese é dada como quase certa pelos investidores, mas caso aconteça será uma das raras vezes em que a Reserva Federal aumenta os juros numa altura em que as bolsas estão a cair de forma significativa Contudo, o presidente da Fed, Jerome Powell, poderá sinalizar que as subidas vão entrar em modo de pausa no próximo ano, acalmando os mercados. Neste momento, a expectativa é que haja apenas um aumento em 2019, sendo que há não muito tempo a perspectiva era de três."A volatilidade do mercado financeiro, as expectativas baixas face à inflação e os dados da desaceleração do crescimento irão contribuir para produzir uma 'dovish hike' em Dezembro", escreve o BNP Paribas, citado pela Reuters. Por "dovish hike" entende-se uma subida dos juros ténue seguido de um sinal de que as subidas vão ser contidas num futuro próximo.Atento aos passos de Jerome Powell está Donald Trump que ontem voltou a criticar a Fed no Twitter. "Não tornem o mercado mais ilíquido do que está já", escreveu, referindo que a Reserva Federal iria cometer "outro erro" ao aumentar os juros. O presidente dos Estados Unidos pediu à Fed que "sinta o mercado" e aconselhou a não ir "apenas pelos números que nada significam".

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de dezembro de 2018

Em antecipação da decisão da Fed, o índice da Bloomberg para o dólar está a registar uma queda de 0,3%.



Entre as cotadas, uma das maiores quedas da sessão está a ser protagonizada pela FedEx. A empresa norte-americana de logística e entregas baixou as previsões para 2019. Uma decisão justificada pela "desaceleração corrente" do crescimento mundial. As acções estão a cair mais de 7%.



Já as acções da General Electric estão a subir quase 6% depois da Bloomberg ter revelado que a empresa vai avançar com o OPV (Oferta Pública de Venda) da sua unidade de cuidados de saúde.