Bolsas dos EUA resistem e sobem pela primeira vez em quatro sessões

As bolsas dos Estados Unidos resistiram ao pessimismo que marcou a sessão europeia e encerraram em alta esta terça-feira, 18 de Dezembro, pela primeira vez em quatro sessões.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,35% para 23.675,64 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq somou 0,45% para 6.783,91 pontos. Já o S&P500, que tocou ontem em mínimos de Outubro de 2017, valorizou ligeiros 0,01% para 2.546,16 pontos.

Os índices norte-americanos conseguiram, assim, recuperar parte das perdas das últimas sessões, em que foram fortemente penalizados pelos receios em torno do crescimento global e das consequências da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Isto apesar da forte descida dos preços do petróleo nos mercados internacionais – o crude de Nova Iorque afunda mais de 7% para mínimos de gosto de 2017 – e da ansiedade em torno das perspectivas de crescimento da economia mundial que continuou a penalizar os mercados na Europa.

A sessão de hoje fica também marcada pela expectativa em relação à reunião da Fed, que termina amanhã, e finda a qual deverá ser anunciada a quarta subida dos juros deste ano.

Mais do que a decisão, no que respeita aos juros – que já é amplamente esperada – os investidores estarão atentos às indicações sobre os próximos movimentos da Reserva Federal, que já sugeriu mais três aumentos do preço do dinheiro em 2019. No entanto, a deterioração das condições económicas poderá trocar os planos do banco central, estão essas pistas que o mercado vai procurar nas palavras do presidente da Fed, Jerome Powell.

Na sessão desta terça-feira, o Goldman Sachs valorizou 2,08% para 171,50 dólares, depois das fortes perdas registadas nas últimas sessões devido ao escândalo 1MDB. Já a Boeing ganhou 3,77% para 328,06 dólares, após três dias de descidas, com a companhia a anunciar que vai subir o dividendo e aumentar a recompra de acções de 18 para 20 mil milhões de dólares.