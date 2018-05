Wall Street sem rumo definido com subida dos juros e tensão geopolítica

As principais praças dos Estados Unidos começaram o dia a negociar sem tendência definida, numa altura em que os investidores tentam perceber o impacto do aumento dos juros da dívida americana e em que se avolumam as dúvidas quantos às possibilidade de sucesso da cimeira EUA-Coreia do Norte.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quarta-feira, 16 de Maio, a ceder 0,04% para 24.696,85 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite começou o dia a crescer ligeiros 0,08% para 7.357,727 pontos, e o Standard & Poor’s 500 a ganhar também ténues 0,08% para 2.713,61 pontos.





O sentimento em Wall Sreet continua a ser marcado pela apreensão dos investidores quanto à subida dos juros da dívida soberana norte-americana que ontem tocaram no valor mais alto desde Julho de 2011, no prazo a 10 anos. Ainda assim, esta quarta-feira a taxa de juro a 10 anos está a aliviar. O aumento ontem registado surgiu depois de as sólidas vendas a retalho terem reforçado as possibilidades de aceleração da inflação, um cenário que, a verificar-se, pode levar a Reserva Federal dos Estados Unidos a decretar mais do que as três subidas dos juros programadas para este ano.