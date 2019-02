Wall Street sem tendência após ausência de medidas económicas no Estado da União

As bolsas dos EUA iniciaram a sessão sem uma tendência definida, com os índices a registarem oscilações pouco acentuadas. A contribuir para este desempenho está o discurso do Estado da União de Donald Trump, que não trouxe novidades, e a espera em torno das negociações comerciais entre EUA e China.

Reuters

O Dow Jones está a perder 0,11% para 25.383,69 pontos e o S&P500 cai 0,01% para 2.737,48 , enquanto o Nasdaq sobe 0,08% para 7408,23 pontos.



As bolsas dos EUA abriram sem uma tendência definida, depois de Donald Trump ter feito o seu discurso do Estado da União sem apresentar medidas económicas específicas. Os investidores estão agora expectantes em relação a um eventual novo "shutdown" devido ao impasse entre Democratas e Republicanos sobre os fundos alocados à construção do muro entre os EUA e o México.

"Não há nenhum entusiasmo provocado pela mensagem de ontem à noite no Estado da União e a razão para tal é que os investidores estão preocupados com as lutas políticas" entre Republicanos e Democratas, salientou à Reuters, Peter Cardillo, economista chefe na Spartan Capital.

Os investidores estão também atentos aos desenvolvimentos das negociações comerciais, numa altura em que falta menos de um mês para o fim do período de tréguas anunciado entre os dois países para encetarem negociações.

"Os investidores estão focados nos resultados e na próxima grande questão, que é o comércio. Antes do ‘deadline’ de Março, vai haver algumas notícias positivos sobre o comércio, seja um acordo comercial, um acordo parcial de comércio ou uma extensão das negociações", realçou Peter Cardillo.

A época de apresentação de resultados está a decorrer, com cerca de 71% das empresas dos S&P500 que apresentaram os seus números a reportarem lucros acima das estimativas dos analistas.

Esta quarta-feira, as empresas que desenvolvem videojogos estão em destaque, com a Electronic Arts a afundar 15% para 78,99 dólares, depois de ter revisto em baixa as suas estimativas de receitas. Já a Take-Two Interactive Software desliza 12,5% para 93,82 dólares depois de também ter apresentado previsões de resultados que desapontaram os investidores.

Do lado oposto está a Capri, antiga Michael Kors, que está a subir mais de 9,5% depois de ter reportado resultados melhores do que o antecipado.

Já a Snap está a disparar mais de 24% depois de ter revelado que o número de utilizadores da aplicação Snapchat deverá manter-se nos níveis atuais, aliviando os receios em torno da perda de utilizadores.

(Notícia atualizada às 14:43 com mais informação)