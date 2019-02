O mercado em números

PSI-20 desce 0,01% para 5.168,89 pontos

Stoxx 600 desvaloriza cede 0,18% para 364,35 pontos

Nikkei subiu 0,14% para 20.874,06 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal estável nos 1,658%

Euro desce 0,2% para 1,1415 dólares

Petróleo desvaloriza 0,46% para os 62,22 dólares



Bolsas caem após seis sessões em alta

As bolsas europeias estão a corrigir de seis sessões sempre a subir, num movimento seguido pelas principais bolsas mundiais, que ontem atingiram máximos de novembro do ano passado. O sentimento negativo desta quarta-feira deve-se sobretudo a dados económicos fracos na Alemanha (as encomendas às fábricas desceram em Janeiro) que evidenciam o abrandamento da maior economia da região, e também aos resultados do BNP Paribas. O banco francês até reportou lucros acima do esperado, com uma queda de 3% para 7,53 mil milhões de euros em 2018, mas reviu em baixa as suas metas para 2020. As ações caem 2,47% para 40,12 euros e são as principais responsáveis pela queda do Stoxx600, que cede 0,18% para 364,35 pontos.





Em Lisboa o PSI-20 também está em terreno negativo, ainda que com uma queda ligeira de 0,01% para 5.168,89 pontos. O índice está a ser pressionado pelo BCP e pela Jerónimo Martins, que ontem fechou a subir mais de 4%.

Euro desce pela terceira sessão

A moeda europeia volta a ser pressionada pelos indicadores que apontam para uma travagem da economia no arranque do ano. As encomendas às fábricas alemãs caíram 1,6% em dezembro, acumulando dois meses de quedas. Aumenta assim a especulação de que a Alemanha pode, afinal, ter contraído no quarto trimestre de 2018.

O euro está a recuar 0,18% para 1,1385 dólares, na terceira sessão seguida em terreno negativo. O índice do dólar, que mede a relação entre a moeda norte-americana e as principais divisas mundiais, valoriza 0,2% para máximos de duas semanas.