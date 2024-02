Wall Street tende para o verde. S&P volta a aproximar-se de máximos históricos

Os principais índices em Nova Iorque encerraram em ligeira alta esta terça-feira, numa altura em que os investidores continuam a acompanhar a época de resultados. Vão avaliando também comentários dos membros da Reserva Federal à procura de mais detalhes sobre quando poderão acontecer os primeiros cortes dos juros diretores.

O S&P 500, referência para a região, ganhou 0,23% para

4.954,23

pontos, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,07% para

15.609,00

pontos e o industrial Dow Jones somou 0,37% para

38.521,36





pontos. O presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que o banco central ainda não terminou o combate à inflação, apesar de os números dos últimos três e seis meses estarem "praticamente" na meta dos 2% desejados.



Também Loretta Mester, presidente da Fed de Cleveland, defendeu que se a economia tiver uma performance como é esperado pode ser aberta a porta a descidas dos juros de referência. Ainda assim, a responsável absteve-se de indicar uma data para os primeiros cortes.

A 31 de janeiro, há precisamente uma semana, a instituição bancária anunciou que ia proceder a um corte do seu dividendo, para ter mais capital, e reportou prejuízos inesperados, gerando uma onda de incerteza no setor e levando a que fosse castigado em bolsa.

Entre os restantes movimentos de mercado a Eli Lily acabou por descer 0,19%, depois de ter anunciado perspetivas de lucros para 2024 acima do esperado, devido a uma maior procura pelo seu medicamento para a perda de peso, o Zepbound, e do fármaco para a diabetes, o Mounjaro.

A GE HealthCare Tecnhologies pulou 11,65%, após ter revelado resultados do quarto trimestre acima do esperado pelos analistas. Também a DuPont de Nemours somou 7,37%, após ter superado no quarto trimestre as estimativas de lucros do mercado e ter anunciado um novo programa de recompra de ações no valor de mil milhões de dólares e um aumento do dividendo.

Ainda em destaque está a Palantir Technologies, uma empresa de análise de dados, que escalou 30,8% - a maior subida em mais de três anos, após ter anunciado lucros em 2023 acima do esperado, o primeiro ano com um resultado líquido positivo, devido à elevada procura por "software" de inteligência artificial.





Cerca de metade das empresas que fazem parte do "benchmark" mundial já apresentaram as contas do ano passado com mais de 80% a ultrapassarem as estimativas dos analistas, segundo números indicados pela Reuters.

"O mercado está a negociar praticamente inalterado, a recalibrar quando a Fed vai cortar as taxas de juro e quantos cortes vão se realizados", disse à ReutersO analista acrescentou ainda que o banco central poderá não querer esperar muito mais tempo, uma vez que os problemas que começam a surgir relacionados com os bancos de menos dimensão nos Estados Unidos - como é o caso do New York Community Bancorp (NYCB) - colocam os holofotes no setor do imobiliário comercial, sensíveis às taxas de juro de referência.Esta terça-feira, a secretária de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, mostrou-se preocupada com o impacto do imobiliário comercial nos bancos e proprietários, mas revelou que a situação pode ser gerível através de assistência por parte dos reguladores.Esta terça-feira o NYCB acabou por terminar a sessão em mínimos do século ao desvalorizar 22,22% para 4,2 dólares.Já o Spotify subiu 3,88%, após ter anunciado que atingiu mais de 600 milhões de utilizadores ativos mensais no quarto trimestre de 2023 , acima do esperado pelos analistas.