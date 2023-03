Wall Street tropeça nos números do trabalho. Nasdaq perde mais de 2%

Wall Street terminou a sessão em terreno negativo, com o setor da banca a pesar. Os investidores estiveram a digerir os mais recentes números do desemprego e antecipar aquilo que se julgam ser os bons números do emprego que serão divulgados esta sexta-feira.





Ora, um mercado de trabalho robusto dá sinais de uma economia resiliente capaz de suportar mais subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed) norte-americana, o que acabou por pressionar os três principais índices dos EUA.





O industrial Dow Jones caiu 1,66% para 32.254,86 pontos, para mínimos de meados de novembro.





O Standard & Poor's 500 (S&P 500) derrapou 1,85% para 3.918,32 pontos, como não era visto desde meados de janeiro.





Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 2,05% para 11.338,35 pontos, caindo para mínimos do final de janeiro.





Esta sexta-feira fica-se a saber quantos postos de trabalho conseguiram as empresas norte-americanas criar em fevereiro, sendo a expectativa de que tenham sido criados mais 205 mil empregos.





O dia serviu ainda para digerir os mais recentes indicadores do desemprego. O número de novos pedidos de subsídio de desemprego subiu para o valor mais elevado desde dezembro.





Os investidores estiveram atentos às ações da Silvergate Capital, as quais tombaram 42,16% caindo para mínimos históricos, após a dona do Silvergate Bank ter anunciado que vai terminar as operações, na sequência do colapso da FTX. O seu congénere Signature Bank sofreu de um efeito de simpatia e acabou por desvalorizar 11,18%.





Por fim, o grupo financeiro SVB chegou a mergulhar 63% durante a sessão, tendo terminado o dia a perder cerca de 60%, em mínimos de agosto de 2016, depois de ter reduzido as previsões de lucro para este ano.