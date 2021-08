Wall Street volta aos ganhos mas Dow Jones fecha no vermelho

O Dow Jones terminou o dia nos 34.894,12 pontos, a ceder 0,19%, penalizado pelo maior apetite dos investidores pelas tecnológicas em detrimento das ações cíclicas. Tudo porque existe o receio do impacto de uma retirada dos estímulos pela Fed na retoma económica, reforçado pela divulgação ontem das atas da reunião de julho do banco central dos EUA.Já o S&P 500 avançou 0,13%, para os 4.405,80 pontos, e o Nasdaq Composite ganhou 0,11%, fechando nos 14.541,79 pontos. A volatilidade tem sido o mote esta semana, com o índice VIX a caminho de registar a maior subida semanal desde janeiro.Os investidores enfrentam agora a perspetiva de uma retirada pela Fed de uma liquidez sem precedentes à medida que a vacinação avança em muitos países e a retoma económica parece estar a consolidar-se. No entanto, o aumento de casos de covid-19 em vários pontos do globo e o abrandamento da economia chinesa deixam no ar o risco de que a economia global não consiga absorver a retirada de liquidez.Acresce que sexta-feira expiram numerosas opções sobre ações, nota Tom Essaye, ex-trader do Merrill Lynch. "A expiração de opções esta semana está provavelmente a amplificar a volatilidade", refere, citado pela Bloomberg.Entre as estrelas do dia estão a Nvidia, a maior fabricante de chips dos EUA, depois de apresentar uma forte subida nos lucros e prever resultados acima das estimativas dos analistas. A cotada avançou 3,98%.Ainda no setor tecnológico, a Apple valorizou 0,23%, a Amazon caiu 0,42%, a Alphabet, casa-mãe do Google, subiu 0,17%, enquanto o Facebook perdeu 0,09%, a Microsoft ganhou 2,08% e a Tesla voltou a cair, desta feita recuando 2,25%.