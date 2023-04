Warren Buffett reforça aposta no Japão (mas abandona outro investimento na Ásia)

Partilhar artigo



Um dos mais importantes gurus de Wall Street deu sinais de mudanças na sua carteira de investimentos na Ásia. Warren Buffett mostrou-se otimista quanto às ações japonesas - está mesmo a considerar reforçar posições - e financiou-se com nova dívida na moeda do país. Por outro lado, a TSMC de Taiwan (onde tinha entrado há apenas meses) foi alvo de desinvestimento.



Em entrevista ao Nikkei a partir do Japã...