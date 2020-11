Zoom afunda mais de 20% após sucesso da Pfizer arrasar ações que promovem teletrabalho

Zoom estava entre as empresas que mais subiram em bolsa este ano, graças ao seu programa de videoconferências que explodiu em termos de downloads quando a pandemia obrigou o mundo a fechar-se em casa, em confinamento.As ações da empresa norte-americana dispararam mais de 650% no acumular do ano, valendo acima dos 500 dólares por ação. Mas, nesta segunda-feira, com o anúncio de um avanço robusto no desenvolvimento de uma vacina anti coronavírus, as ações perderam fôlego.Hoje a Pfizer anunciou que a sua vacina, que está a desenvolver com a BioNTech, previne 90% das infeções pelo novo coronavírus. As perspetivas iniciais apontavam para uma prevenção entre os 60% e os 70%.São, por isso, notícias encorajadoras para a obtenção de uma vacina capaz de conter a propagação da atual pandemia. Agora, as farmacêuticas em causa estimam conseguir uma autorização ainda este mês, por parte do governo dos Estados Unidos, que certifique a segurança do antídoto.Além da Pfizer, também foram notícia os avanços promissores da Gilead, Moderna e AstraZeneca.