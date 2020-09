Ulisses Pereira: “Mau momento do BCP em Bolsa, ao contrário do passado, tem a ver com todo o sector bancário”

Ulisses Pereira analisa as ações do BCP, considerando que o "mau momento do BCP em Bolsa, ao contrário do passado, tem a ver com todo o sector bancário" e sublinhando que "apenas com a ruptura da resistência entre os 11 e os 12 cêntimos, o BCP dará um sinal de força".

Ulisses Pereira: “Mau momento do BCP em Bolsa, ao contrário do passado, tem a ver com todo o sector bancário”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.