Acionistas da Cofina votam dividendo de três cêntimos na AG de 28 de abril

A Cofina – grupo de media que agrupa publicações como o Jornal de Negócios, Correio da Manhã, Record e Sábado, bem como o canal televisivo CMTV – agendou para 28 de abril a sua reunião magna, propondo que a distribuição do resultado líquido do exercício de 2022 relativo às contas individuais, no montante de 14.052.100 euros, seja integralmente transferido para reservas livres.

Adicionalmente, o conselho de administração da Cofina propõe à AG que aprove a distribuição de reservas livres no montante de 3.076.975 euros, sob a forma de dividendos.

A distribuição de lucros de reservas livres proposta implicará o pagamento de um dividendo bruto de 0,03 euros por ação, refere no comunicado com as propostas da ordem de trabalhos da Assembleia Geral.

Tendo em conta a cotação de fecho da Cofina nesta quinta-feira (0,282 euros), a rendibilidade do dividendo é de 10,64%.

A Cofina obteve 10,45 milhões de euros de lucro no ano passado, mais 147,4% do que em 2021. Já as receitas totalizaram 76 milhões de euros, uma subida de 0,2%.