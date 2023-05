Acionistas da Toyota Caetano votam dividendo de 25 cêntimos a 30 de maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conselho de administração da Toyota Caetano Portugal convocou os seus acionistas para estarem presentes, no próximo dia 30 de maio, na assembleia geral ordinária da empresa.

Entre os vários pontos da agenda está a apreciação e aprovação das contas de 2022, com o relatório de governo societário – que inclui o relatório de remunerações e o de sustentabilidade.

Os acionistas são chamados também a aprovar a proposta de dividendo do "board" da empresa, no valor de 25 cêntimos por ação, refere a Toyota Caetano em comunicado à CMVM.

A proposta de aplicação do resultado líquido apurado em 2022, no valor de 14,70 milhões de euros, distribui-se da seguinte forma: para a conta de ajustamentos em ativos financeiros decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial serão destinados 119.715,53 euros; para dividendos a atribuir ao capital, o valor será de 25 cêntimos por ação, o que, atendendo ao seu número (35 milhões), perfaz 8,75 milhões de euros; e para a conta de resultados transitados seguirão 5,83 milhões de euros.

As ações da Toyota Caetano encerraram a sessão desta segunda-feira a ceder 0,88% para 4,5 euros. Tendo em conta esta cotação de fecho, a rendibilidade do dividendo é de 5,55%.



No ano passado, a Toyota Caetano distribuiu um dividendo de 20 cêntimos por ação aos seus acionistas, que este ano veem engordar essa remuneração.