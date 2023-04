Altri entrega 11 ações da Greenvolt por cada 100 títulos. E até 25 cêntimos em dinheiro

A Altri quer entregar 16,64% do capital da Greenvolt, num total de 23.154.783 ações, informou a empresa em comunicado divulgado junto da CMVM.

A produtora de pasta de papel liderada por José Pina detém diretamente 4.404.783 ações da Greenvolt, o que corresponde a 3,17% do capital, e prepara-se para adquirir à Celbi 18.750.000 ações, representativas de 13,47%. Passará então a deter 23.154.783 ações, representativas de 16,64% da Greenvolt – e é essa posição que vai propor que seja entregue aos seus acionistas sob a forma de dividendo em espécie. Será utilizado o fator 0,112877, que permite saber a quantas ações Greenvolt terá direito cada acionista.

Se a proposta do conselho de administração for aprovada na assembleia-geral, como funcionará? Supondo que o investidor tem 100 ações da Altri, receberá 11 títulos da Greenvolt, que resultam do arredondamento de 11,2877 ao número inteiro inferior.

Ao número de ações a receber será deduzido o imposto que, no caso de um investidor particular, é de 28%, pelo que, em vez de 11 títulos, esse investidor terá direito a 8 ações da Greenvolt.

Em suma, um investidor particular, com a taxa de 28%, terá direito a 8 ações da Greenvolt, sendo o remanescente resultante do arredondamento (0,1271 dos 8,1271 títulos) pago em dinheiro, considerando a cotação de fecho em bolsa das ações da Greenvolt no dia útil anterior à data da colocação à disposição.

Dividendo em dinheiro

Adicionalmente à distribuição do dividendo em espécie, será entregue aos acionistas um dividendo em dinheiro, num total de 51.282.918 euros, que perfaz um valor bruto por ação de 0,25 euros.

Se os fundos distribuíveis correspondentes à distribuição em espécie através de ações da Greenvolt excederem 199.455.657 euros, o dividendo em numerário será diminuído pela importância correspondente ao excedente, com arredondamento por defeito num mínimo de 0,01 euros por ação.

Neste sentido, o valor do dividendo em dinheiro pode ser inferior ao agora proposto, de 0,25 euros, dependendo da taxa de retenção média que for aplicada aos diferentes tipos de investidores e da cotação das ações da Greenvolt.