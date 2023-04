Altri elege Conselho de Administração e aprova pagamento de dividendo

Leia Também Altri entrega 11 ações da Greenvolt por cada 100 títulos. E até 25 cêntimos em dinheiro

Os acionistas da Altri elegeram hoje, em assembleia-geral, o Conselho de Administração da empresa, presidido por Alberto de Castro, as contas de 2022 e a proposta de aplicação de resultados, que inclui um dividendo em dinheiro, foi comunicado.Segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foram eleitos os membros do Conselho de Administração para o mandato 2023-2025. Este órgão será presidido por Alberto de Castro, tendo como vice-presidentes Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.Na reunião desta sexta-feira foram igualmente eleitos os membros da Assembleia-Geral, do Conselho Fiscal, a Comissão de Remunerações e o revisor oficial de contas.Em cima da mesa estavam também as contas da empresa e a proposta de aplicação dos resultados do ano passado, que receberam 'luz verde'.No dia 6 de abril, num comunicado enviado ao mercado, a Altri recordou que no ano passado concretizou o processo de separação dos negócios das fibras celulósicas (Altri) e da energia renovável (Greenvolt), "uma vez que essa separação constituía uma resposta adequada à evolução otimizada das empresas em causa, ajustada à realidade subjacente aos seus negócios próprios e às suas perspetivas de evolução".A concretização desta separação, destacou, "assentou num modelo em que os acionistas da Altri passaram a deter, diretamente - na proporção das ações representativas do capital social da Altri de que são titulares - a participação detida por esta no capital da Greenvolt".Assim, após a execução desta deliberação, "a Altri passou a ser titular de uma participação de 4.404.783 ações, correspondentes a 3,17% do capital da Greenvolt, e irá adquirir à Celbi S.A. (subsidiária que detém indiretamente a 100%), em condições de mercado, 18.750.000 ações, representativas de 13,47% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, de que a mesma, Celbi S. A., é atualmente titular", notou.Assim, "após a referida aquisição a Altri passará a deter 23.154.783 ações, representativas de 16,64% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt".Tendo isso em conta, "de modo a concluir a separação total dos negócios da pasta e da energia renovável, o Conselho de Administração propôs que a Assembleia Geral" delibere que parte do lucro do exercício, ou seja, de 240.827.992 euros, "seja afeto à cobertura das reservas negativas inscritas no balanço".Da parte que resta do lucro, a proposta pretende atribuir a cada acionista um número de ações da Greenvolt, resultante da aplicação de uma fórmula.A administração da Altri propôs que "seja distribuído aos acionistas um dividendo em numerário no montante de 51.282.918 euros, ainda em aplicação do lucro do exercício, o que implicará o pagamento de uma importância bruta de 0,25 euros por ação", o que foi aprovado.Da ordem de trabalhos fez ainda parte a deliberação sobre uma declaração sobre a política de remunerações dos órgãos sociais e a autorização para o Conselho de Administração comprar ou vender ações e obrigações até ao limite legal de 10%, também aprovadas.