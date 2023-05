Altri paga dividendo em dinheiro e em ações da Greenvolt a 17 de maio

23.154.783 ações, bem como um dividendo de 25 cêntimos por açãoSegundo aprovação do conselho de administração, o último dia de negociação das ações da Altri com direito aos dividendos será 15 de maio, sendo que a empresa entra em ex-dividendo a 16 de maio e paga o dividendo no dia seguinte, a 17 de maio.

A data de referência da cotação de fecho em bolsa das ações da Greenvolt será do dia 23 de maio e as ações da energética serão colocadas à disposição a 24 de maio.