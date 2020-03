EDP Renováveis aprova dividendo de 8 cêntimos

Os acionistas da EDP Renováveis aprovaram, na assembleia geral desta quinta-feira, 26 de março, a proposta do "board" de distribuir 69,8 milhões de euros em dividendos, o que corresponderá a 8 cêntimos por ação, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).









O montante total distribuído em forma de dividendos sobe face aos 61,1 milhões de euros distribuídos em 2019, relativos aos resultados de 2018, mas a proporção (payout) face aos lucros desce. Isto é, A EDP Renováveis aumentou os lucros em 52%, de 313 milhões de euros em 2018 para 475 milhões de euros em 2019.O montante total distribuído em forma de dividendos sobe face aos 61,1 milhões de euros distribuídos em 2019, relativos aos resultados de 2018, mas a proporção (payout) face aos lucros desce. Isto é, o dividendo de 2019 correspondia a 19,5% dos lucros de 2018 ao passo que o dividendo de 2020 corresponde a 14,7% dos lucros de 2019. O dividendo de 8 cêntimos da EDP Renováveis traduz uma rendibilidade (dividend yield) de 0,65% - inferior aos 0,8% registados no ano passado -, tendo em conta a última cotação da empresa, de 12,20 euros, referente ao fecho da sessão desta quinta-feira. O valor representa uma subida de 1 cêntimo face ao ano anterior (em que a empresa pagou 7 cêntimos por cada ação) e é o valor mais alto de sempre. O valor representa uma subida de 1 cêntimo face ao ano anterior (em que a empresa pagou 7 cêntimos por cada ação) e é o valor mais alto de sempre.

Foi, assim, aprovada "a proposta do conselho de administração, com o parecer favorável da comissão de auditoria, controlo e transações entre entidades relacionadas, para a distribuição de um dividendo bruto de €0,08 por ação da EDP Renováveis com direito aos mesmos, equivalente a um montante global de 69.784.653 euros que provirão da conta de Reserva Voluntária", informou a empresa liderada por João Manso Neto (na foto).