Apesar da redução no preço-alvo, o analista do Barclays, Jose Ruiz, manteve a recomendação para a empresa em "Equalweight".



Para além do banco britânico, também a Exane se manifestou sobre a perspetiva para a cotada liderada João Manso Neto, ao cortar o preço-alvo de 12,90 euros por ação para 12,50 euros. O novo valor atribuiu um retorno potencial à subsidiária da EDP de 16,60%. O analista deste banco de investimento cortou ainda a recomendação da empresa de "Outperform" para "Neutral".



O terceiro banco de investimento a atualizar a sua visão sobre a EDP Renováveis foi o JB Capital Markets, apesar de ter mantido o preço-alvo (11,50 euros) e a recomendação ("Neutral") inalterados.



As ações da cotada portuguesa oscilaram entre um ganho de 2,49% e uma perda de 1,49% na sessão desta terça-feira e por esta altura assumem uma queda de 0,19% para os 10,72 euros por ação.



Até ao momento foram negociadas 325.038 ações, o que compara com a liquidez média diária dos últimos seis meses de 411.336 ações.

