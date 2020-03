EDP Renováveis começa a pagar dividendo de 8 cêntimos a partir de 24 de abril

A empresa liderada por João Manso Neto começará a distribuir o dividendo bruto de 8 cêntimos por ação a partir de 24 de abril, pelo que as ações entram em ex-dividendo no dia 22.

Os acionistas da EDP Renováveis aprovaram, no passado dia26 de março, a proposta do "board" de distribuir 69,8 milhões de euros em dividendos por conta dos resultados de 2019, o que corresponderá a um valor ilíquido de 8 cêntimos por ação,

Esta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por João Manso Neto (na foto) anunciou que os dividendos estarão a pagamento a partir do dia 24 de abril de 2020, sendo efetuado o mesmo por crédito da conta junto do intermediário financeiro em que se encontrem registadas as ações detidas por cada acionista.

Assim, a partir do dia 22 de abril (inclusive), as ações representativas do capital social da EDP Renováveis serão transacionadas sem conferirem direito a dividendos.



A EDP Renováveis aumentou os lucros em 52%, de 313 milhões de euros em 2018 para 475 milhões de euros em 2019.



O montante total distribuído em forma de dividendos sobe face aos 61,1 milhões de euros distribuídos em 2019, relativos aos resultados de 2018, mas a proporção (payout) face aos lucros desce. Isto é, o dividendo de 2019 correspondia a 19,5% dos lucros de 2018 ao passo que o dividendo de 2020 corresponde a 14,7% dos lucros de 2019.