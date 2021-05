Galp distribui dividendo de 35 cêntimos a partir de 20 de maio

A petrolífera liderada por Andy Brown começa a distribuir a remuneração acionista a partir de 20 de maio, com as ações a entrarem em ex-dividendo no dia 18.



Negócios jng@negocios.pt 18:46







... A Galp Energia vai começar a pagar o dividendo ilíquido de 35 cêntimos por ação a partir do dia 20 de maio, pelo que as ações da petrolífera serão negociadas em bolsa sem conferirem direito a esta remuneração a partir de 18 de maio, anunciou a empresa em comunicado à CMVM. A pandemia foi particularmente penalizadora para as petrolíferas em 2020, sendo que no caso da Galp Energia o resultado líquido foi mesmo negativo. Ainda assim, a companhia liderada por Andy Brown (na foto) propôs-se pagar um dividendo de 35 cêntimos – que corresponde a um corte de 50% –, que foi aprovado na assembleia-geral de 23 de abril. Apesar dos prejuízos de 42 milhões em 2020, a Galp vai pagar 290 milhões aos acionistas. Uma remuneração que permite uma rendibilidade de 3,42% tendo em conta o valor de fecho de hoje – e que, ainda assim, é atrativa porque as ações perderam um terço do valor desde o final de 2019. Os dividendos serão pagos através da Central de Valores Mobiliários, sendo o agente pagador o Banco Santander Totta. A Galp encerrou a sessão desta segunda-feira a valorizar 0,84% para 10,23 euros. Saber mais Galp Energia dividendo bolsa

