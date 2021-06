Galp propõe dividendo de 50 cêntimos mas pode ter bónus

A Galp quer colocar o dividendo nos 50 cêntimos por ação, anunciou a empresa num comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Mas, dependendo da dívida, os acionistas poderão receber um extra."O dividendo base deverá ser pago em duas tranches anuais. Existindo lugar ao pagamento da parcela variável, esta será paga uma vez por ano juntamente com a segunda parcela do dividendo base, após a aprovação na Assembleia Geral", explica a petrolífera.A componente variável adicional será distribuída na medida em que o rácio de dívida líquida para Ebitda fique abaixo de 1,0x, com o total de distribuição podendo representar até 1/3 do cash flow operacional (CFFO).No que diz respeito ao exercício de 2021, a Galp planeia distribuir um dividendo intercalar no terceiro trimestre, "antevendo a existência de uma componente variável a ser paga juntamente com o restante base no próximo ano", afirma a empresa.