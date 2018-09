A Galp Energia tem optado por pagar dividendos intercalares, antecipando aos accionistas parte dos lucros do ano que decorre.



Referente ao ano de 2017, a Galp pagou, em Setembro um dividendo de 25 cêntimos, tendo distribuído mais 30 cêntimos em Maio. No total, o exercício de 2017 rendeu aos accionistas em dividendos 55 cêntimos por acção, o que representou uma subida de 10% face aos anteriores 50 cêntimos.



As restante fatia do dividendo referente ao actual exercício, no valor de 27,5 cêntimos, será pago no primeiro semestre do próximo ano.









Os accionistas da Galp vão receber um dividendo intercalar de 27,5 cêntimos por acção, a partir do dia 20 de Setembro, revelou a petrolífera num comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Assim, as acções entram em ex-dividendo, ou seja descontam o valor do dividendo, no dia 18 do mesmo mês.Este dividendo representa um "dividend yield" de 1,68% face à actual cotação das acções da petrolífera (16,325 euros).