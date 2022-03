Jerónimo Martins propõe distribuir totalidade dos lucros. São 78,5 cêntimos por ação

A Jerónimo Martins vai propor à Assembleia Geral de Acionistas, que se realiza no próximo dia 21 de abril, o pagamento de um dividendo bruto de 0,785 euros por ação, o que corresponde à totalidade dos lucros obtidos no exercício do ano passado.





"Apesar da incerteza que ainda marca os ambientes em que operamos, este desempenho e a robusta situação financeira do Grupo levam o Conselho de Administração a propor à Assembleia Geral de Acionistas a distribuição de um 'payout' extraordinário de 100% dos resultados líquidos (sem IFRS16), correspondendo ao pagamento de um dividendo de 493,3 milhões de euros, equivalente a 0,785 euros por ação (valor bruto)", revela o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos, em comunicado enviado, esta quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A dona do Pingo Doce apresentou esta quarta-feira os resultados do exercício de 2021. O grupo, que opera na Polónia, Portugal e Colômbia fechou o ano passado com lucros líquidos de 493,3 milhões de euros, um aumento superior a 48% face aos 312 milhões apurados em 2020, ano em que devido ao impacto da pandemia viu os resultados líquidos encolherem 20%.



