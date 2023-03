Jerónimo Martins propõe dividendo de 0,55 euros. Menos 30% do que no ano passado

Leia Também Lucros da Jerónimo Martins cresceram 27,5% em 2022 para 590 milhões

A administração da Jerónimo Martins vai propor a distribuição de um dividendo bruto de 0,55 euros por ação, informou esta quarta-feira a dona do Pingo Doce.Este valor fica 29,9% abaixo dos 0,785 euros pagos no ano passado, referentes ao exercício de 2021.A remuneração dos acionistas ascenderá, diz a administração, a 345,6 milhões de euros, correspondentes "à aplicação de payout definida".De acordo com a empresa, o payout cifra-se em cerca de 50% dos resultados consolidados ordinários ou cerca de 56% dos resultados líquidos comnsolidados, "quando excluídos os efeitos da aplicação da IFRS16".Esta proposta, defende a administração, "permite ao Grupo preservar total flexibilidade para continuar a investir de acordo com os seus planos de expansão e aproveitar potenciais oportunidades de crescimento não orgânico, mantendo, em simultâneo, a solidez do seu balanço".O dividendo bruto de 0,55 euros por ação corresponde a um "dividend yield" de 2,66% face à cotação de fecho da Jerónimo Martins esta quarta-feira (20,7 euros, uma queda de 2,27%).A Jerónimo Martins fechou 2022 com lucros de 590 milhões de euros, mais 27,5% do que um ano antes.