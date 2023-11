Media Capital propõe dividendo extraordinário de 0,042 euros

A administração da Media Capital vai propor aos acionistas, em assembleia geral extraordinária agendada para 14 de dezembro, a distribuição de um dividendo bruto por ação de 0,042 euros, anunciou esta terça-feira a dona da TVI.A empresa indica que o dividendo provém de reservas livres e que o montante a distribuir ascende a 3.549.553,56 euros.

Este valor, assinala, corresponde a 9,68% dos lucros obtidos no exercício de 2022, ano em que a Media Capital fechou a venda do negócio das rádios, obtendo mais-valias de 46,1 milhões de euros, que se revelaram determinantes para que a dona da TVI fechasse o ano com lucros.Caso a proposta de distribuição de dividendos seja aprovada, a Pluris Investments, de Mário Ferreira, irá embolsar 1.255.832 euros.