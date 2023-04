Mota-Engil vai distribuir 10,023 cêntimos por ação

O conselho de administração da Mota-Engil vai propor à assembleia geral (AG) anual, que se realiza a 27 de abril, que seja distribuído aos acionistas bens sociais, nomeadamente parte do montante contabilizado na conta de "reservas livres", no montante global de 30.748.153,47 euros.





Desta forma, acrescenta a construtora no ponto três da ordem de trabalhos, caberá a cada ação o valor de 10,023 cêntimos de euro, cativos de impostos.





A Mota-Engil diz ainda que será proposto à AG que o resultado líquido negativo apurado no montante de 17.430.287,24 euros – relativo às contas individuais - seja transferido para a conta de "resultados transitados".





O grupo Mota-Engil apresentou em 2022 um lucro consolidado de 41 milhões de euros, o que significa um aumento de 69% face aos 24 milhões obtidos em 2021.





Há um ano o conselho de administração da Mota-Engil propôs a distribuição aos acionistas de um dividendo de 5,175 cêntimos por ação, cativos de impostos, no valor global de 15.875.655,41 euros, mas acabou por fazer uma distribuição adicional dos lucros no valor de 1,725 cêntimos por ação, no valor global de 5.291.885,14 euros depois de ter atingido lucros acima dos 10,820,5 milhões de euros na primeira metade do ano.