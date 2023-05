Mota-Engil paga dividendo de 10 cêntimos por ação a partir de 24 de maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mota-Engil vai pagar um dividendo relativo ao exercício de 2022 de 10,023 cêntimos por ação a partir do dia 24 de maio, informou a empresa liderada por Carlos Mota dos Santos em comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM.Os títulos da construtora deixam assim de conferir direito a esta remuneração, entrando em ex-dividendo, a 22 de maio - e o agente pagador para o efeito será a Caixa Geral de Depósitos.O grupo Mota-Engil apresentou em 2022 um lucro consolidado de 41 milhões de euros, o que significa um aumento de 69% face aos 24 milhões registados em 2021.Esta segunda-feira a construtora terminou a sessão em terreno positivo, estando entre as principais subidas na bolsa nacional, ao valorizar 1,91% até aos 2,03 euros por ação, seguindo a tendência verificada no PSI.