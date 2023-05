Mota-Engil procura 226 estagiários

A Mota-Engil acaba de lançar a 10.ª edição do StartME, o programa corporativo de estágios do grupo, que este ano promete ser o maior de sempre, com 226 vagas em 12 países, procurando integrar jovens quadros em países como como Angola, Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Guiné, Malawi, México, Moçambique, Nigéria, Perú, Portugal e Uganda.

Mais de metade (116) dos estagiários serão recrutados a partir de Portugal, 41 dos quais para mobilização.

Relativamente às especialidades identificadas como necessárias para recrutamento, o grande enfoque neste edição do StartME vai para as áreas de Engenharia, com 93 vagas para formados em Engenharia Civil, seguindo-se Engenharia Mecânica (35), Engenharia Eletrotécnica (21) e Engenharia do Ambiente (17).

"Esta 10.ª edição regista também um número histórico de aproximadamente 1.000 jovens a serem recrutados e acolhidos no grupo, evidenciando uma taxa de integração, após término do estágio, superior a 90%", enfatiza a Mota-Engil, em comunicado.





