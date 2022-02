Navigator vai pagar dividendo adicional de 0,1406 euros por ação

Leia Também Navigator sobe lucros em 57% para 171 milhões de euros

O conselho de administração da Navigator vai propor à assembleia geral de acionistas uma distribuição adicional de dividendos às ações em circulação, relativa a 2021, no montante de 0,1406 euros por ação, anunciou esta terça-feira a empresa no comunicado onde divulgou os resultados do ano passado.Essa distribuição de dividendos, acrescenta, "corresponde a um valor total de aproximadamente 100 milhões de euros", o que o conselho de administração justifica com "o desempenho da Navigator".Tendo em conta a cotação de fecho da papeleira esta terça-feira (3,438 euros), o "dividend yield" é de 4,09%.Em dezembro último, recorde-se, a empresa liderada por António Redondo, distribuiu cerca de 50 milhões de euros em dividendos por conta de adiantamento de lucros de 2021 A Navigator registou em 2021 um resultado líquido de 171 milhões de euros, um aumento de 57% face a 2020.