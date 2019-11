Navigator vai pagar dividendo extraordinário de 13,94 cêntimos

O conselho de administração da Navigator convocou os acionistas para uma reunião, onde há um ponto único em discussão: a "distribuição aos acionistas da The Navigator Company, S.A. de reservas inscritas na rubrica ‘reservas livres’", pode ler-se no comunicado emitido esta sexta-feira, 22 de novembro.

A empresa propõe pagar um dividendo de 13,94 cêntimos por ação, o que corresponde a uma rentabilidade de 4% face ao valor de fecho das ações hoje (3,526 euros).





No total, a Navigator vai libertar mais de 99 milhões de euros com o pagamento deste dividendo extraordinário, cerca de metade do montante de reservas livres existentes atualmente. A decisão caberá aos acionistas - que são os principais beneficiários da medida - que deverão pronunciar-se no dia 20 de dezembro, data na qual foi agendada a assembleia geral.

"Após a distribuição do referido montante de reservas, a The Navigator Company, S.A. continuará a ter uma situação líquida adequada para a prossecução da sua atividade, tendo em consideração os objetivos por esta estabelecidos para o efeito", realça a cotada no comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No segundo trimestre do ano, a Navigator tinha já distribuído um dividendo de 28 cêntimos por ação aos seus acionistas, referente ao execício do ano passado.