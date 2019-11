António Redondo vai ser o CEO da Navigator

A Navigator anunciou esta sexta-feira que o conselho de administração da empresa escolheu António Redondo para substituir João Castello Branco na presidência executiva da empresa.

"Informamos que, em reunião do Conselho de Administração realizada hoje, foi deliberado designar, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2020, o administrador executivo Senhor Eng.º António Redondo como Presidente da Comissão Executiva, sendo que, até essa data, o Presidente do Conselho de Administração Senhor Eng.º João Castello Branco continuará a desempenhar essas funções", refere um comunicado emitido na CMVM.





A Navigator optou assim por uma escolha interna para liderar a cotada que estava há vários meses com um CEO interino. Diogo da Silveira anunciou em fevereiro deste ano que não pretendia continuar a liderar a comissão executiva e abandonou funções a 9 de abril, dia em que decorreu a assembleia geral.

João Castello Branco assumiu o lugar de CEO nessa altura, acumulando com o cargo de presidente do conselho de administração.

A partir de 2020, o também presidente executivo da Semapa vai ser substituído por António José Pereira Redondo, o gestor de 55 anos que já é administrador executivo da Navigator há mais de 10 anos.

O próximo CEO da Navigator trabalha da empresa há mais de 30 anos. Iniciou na Soporcel em 1987 e exerceu funções até 2002 nesta empresa que foi adquirida pela então Portucel. Nessa altura passou a diretor comercial do grupo e entrou para a comissão executiva da Navigator em abril de 2007.

Segundo informação da Navigator, Redondo é licenciado em Engenharia Química pela FCT da Universidade de Coimbra e tem um MBA com especialização em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa.