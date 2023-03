Nos propõe dividendo de 27,8 cêntimos

A administração da Nos vai propor em assembleia-geral a distribuição de um dividendo bruto de 0,278 euros, indicou esta terça-feira a operadora.A empresa liderada por Miguel Almeida mantém, desta forma, o valor do dividendo face ao do ano passado (relativo a 2021).O dividendo líquido será de 0,2002 euros por ação para os acionistas individuais, enquanto para as pessoas coletivas o valor a pagar será de 0,2085 euros.A Nos registou uma quebra de 4% nos lucros anuais , para 138,5 milhões de euros, o que a empresa justifica com o investimento recorde realizado em 2022, principalmente no 5G.As ações da Nos encerraram a sessão desta terça-feira a deslizar 0,05%, para os 4,182 euros. Assim, o "dividend yield" é de 6,65%.