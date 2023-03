Lucros da Nos recuam 4% em 2022 com investimento no 5G

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Na base deste recuo, segundo a empresa liderada por Miguel Almeida (na foto), está a implementação da tecnologia 5G e a expansão das redes de fibra ótica.



A Nos viu os lucros recuarem 4% para os 138,5 milhões de euros em 2022, divulgou esta terça-feira a operadora de telecomunicações numa nota enviada à Comissão doO capex total da empresa (investimento) excluindo contratos de leasing, licenças de espectro e outros direitos contratuais aumentou 17,4% para os 495,9 milhões de euros no ano passado, sendo que "o negócio das telecomunicações, com especial destaque para a implementação da tecnologia 5G e para a expansão das redes de fibra ótica, absorveu 473 milhões de euros", justifica a operadora. Trata-se de um investimento recorde, destaca a empresa.No final de 2022, refere ainda a empresa, a Nos chegava com a sua rede 5G a 249 concelhos, cobrindo 87% da população portuguesa. Já no que diz respeito à expansão da rede de fibra, esta chegava no final do ano a cerca de 5,3 milhões de lares, "mais 188 mil do que no final do ano anterior".Em termos de receitas consolidadas, a operadora registou um crescimento de 6,3% para os 1.521 milhões de euros, valor que compara com os 1.430,3 milhões de 2021. As receitas de telecomunicações cresceram 4,8% para os 1.469,2 milhões, "fruto do aumento do número de serviços em 4,6% para 10,8 milhões", justifica a Nos. Também as receitas de cinema e audiovisuais cresceram - 33,7% para 89,6 milhões. "Nos cinemas, as vendas de bilhetes subiram 81%, apesar de estarem ainda 32% abaixo dos números pré-pandemia", realça.Já o EBITDA consolidado (