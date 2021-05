Ramada paga dividendo de 60 cêntimos a partir de 20 de maio

A Ramada vai pagar o dividendo de 60 cêntimos por ação a partir do próximo dia 20 de maio, segundo informou a empresa esta terça-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O dividendo a distribuir é relativo aos resultados alcançados no ano passado, em que a Ramada obteve um lucro de cerca de sete milhões de euros, menos 14% do que os 8,1 milhões registados no ano anterior.

As receitas do grupo totalizaram 103,3 milhões de euros, uma quebra homóloga de 10,2%, enquanto os custos totais situaram-se em 90,3 milhões de euros, menos 9,2% do que o valor apurado no ano anterior.

As ações da Ramada passam a negociar sem direito ao dividendo a partir de 18 de maio (inclusive).