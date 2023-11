REN paga dividendo de 0,064 euros a 27 dezembro

o resultado líquido entre janeiro e setembro foi impactado por "resultados financeiros menores" (com uma queda de 9,7 milhões de euros, para -35,5 milhões de euros, devido ao aumento do custo da dívida) e "impostos mais elevados" (mais 7,7 milhões de euros ou 12%)".

A REN anunciou esta quinta-feira que vai pagar um dividendo de adiantamento sobre lucros e um dividendo intercalar conjunto de 0,064 euros brutos por ação, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Alinhado com o plano estratégico anunciado pela empresa no dia 14 de maio de 2021, o conselho de administração da REN – Redes Energéticas Nacionais, aprovou, no dia 30 de novembro de 2023, o pagamento de dividendos, a título de adiantamento sobre lucros, no valor de 0,064€ por ação, e encontra-se a pagamento o dividendo intercalar relativo ao exercício de 2023, a partir do dia 27 de dezembro de 2023", pode ler-se no comunicado.As ações da energética deixarão de conferir direito a remuneração acionista a partir do dia 22 de dezembro.Nos primeiros nove meses do ano a REN registou lucros de 96,2 milhões de euros, o que representa uma subida de 18,2% (mais 15 milhões de euros) face ao mesmo período do ano passado.A empresa frisou que