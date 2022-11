REN paga dividendo de 6,4 cêntimos a 23 de dezembro

A REN vai pagar um dividendo bruto de 6,4 cêntimos por ação a partir de 23 de dezembro, informou esta quarta-feira a empresa.Em comunicado enviado à CMVM, a empresa refere que a decisão, hoje aprovada pelo conselho de administração, está alinhada com "o plano estratégico anunciado pela empresa no dia 14 de maio de 2021".O valor líquido do dividendo é de 4,608 cêntimos para os investidores tributados em sede de IRS e de 4,8 cêntimos para os tributados em sede de IRC.A empresa informa ainda que as ações passam a negociar sem direito a dividendo a partir de 21 de dezembro (inclusive).