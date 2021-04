Sonae distribui 97 milhões de euros aos acionistas a partir de 17 de maio

A Sonae irá distribuir um dividendo bruto de 4,86 cêntimos por ação a partir de 17 de maio, informou esta sexta-feira a empresa liderada por Cláudia Azevedo.O dividendo líquido cifra-se em 3,4992 cêntimos por ação para as pessoas singulares e em 3,645 cêntimos para as pessoas coletivas.No total a Sonae irá distribuir 97 milhões de euros aos acionistas, o que corresponde a um payout ratio de 137% dos lucros obtidos em 2020.Tendo em conta a cotação a que encerraram as ações da Sonae esta sexta-feira, 30 de abril, o "dividend yield" situa-se em 6,23%.As ações da Sonae entram em ex-dividendo a partir de 13 de maio (inclusive).