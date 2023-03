Sonae propõe dividendo de 0,0537 euros por ação

O conselho de administração da Sonae vai propor na assembleia geral de acionistas a distribuição de um dividendo bruto de 0,0537 euros por ação, indicou esta quinta-feira o grupo liderado por Cláudia Azevedo.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa refere que o valor proposto é "de acordo com a política de dividendos seguida pela Sonae".Os 0,0537 euros propostos ficam acima dos 0,511 euros brutos pagos no ano passado e referentes ao exercício de 2021.As ações da Sonae encerraram a sessão de quarta-feira a cair 1,24%, para 1,033 euros. Assim, o "dividend yield" cifra-se em 5,2%.A Sonae fechou 2022 com lucros de 342 milhões, uma subida de 27,7% impulsionada pelas mais-valias obtidas com a alienação de ativos.