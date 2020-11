Altri é "top pick" da JBCapital para o setor da pasta na Península Ibérica

A JBCapital reforçou o estatuto de "top pick" da Altri no setor da pasta e papel na Península Ibérica, numa nota de research onde a unidade o banco de investimento espanhol analisa a evolução dos preços da matéria-prima, estimando uma recuperação a partir do próximo ano.

Os preços da pasta branqueada de eucalipto (BHKP) ficaram estáveis pela segunda semana na Europa e na China, permanecendo em "níveis muito baixos", acumulando quedas de 35% na Europa e 49% na China desde os máximos atingidos em 2018.

A JBCapital assume que os preços vão permanecer estáveis até ao final do ano e que o setor vai continuar a ser penalizado por variações cambiais desfavoráveis, com o dólar a perder força.

"A visibilidade permanece baixa, com a segunda vaga de covid-19 a alastrar em todo o mundo", diz a JBCapital, destacando contudo que "vemos fundamentais de longo prazo sólidos na indústria da pasta, estimando que os preços recuperem durante o período 2021-2023".

No que diz respeito às cotadas do setor, a JBCapital reitera a preferência pela Altri (empresa que tem uma estrutura acionista semelhante à da Cofina, que controla o Negócios ), relembrando que a cotada apresentou resultados trimestrais "fortes" a 19 de novembro, com o EBITDA a ficar 30% acima das suas estimativas. A Altri "continua com um desempenho acima da concorrente Ence num ambiente de preços mais baixos da pasta", refere o banco de investimento espanhol.

A JBCapital recomenda comprar ações da Altri, com um preço-alvo de 5,5 euros. A Navigator também tem uma recomendação de comprar (preço-alvo de 3,3 euros), enquanto a recomendação da Ence é de neutral (preço-alvo de 3,6 euros).

As ações da Altri caem 0,54% para 4,446 euros.