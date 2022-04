Ataque informático à Sonae com impacto até 1% nas vendas, diz CaixaBank/BPI

O ataque informático de que foi alvo a Sonae MC, dona da rede supermercados continente e para-farmácias Wells, no final de março pode ter "um impacto negativo entre 0,5 a 1 ponto percentual no segundo trimestre [deste ano] nas vendas Like for Like (indicador de crescimento ajustado que inclui receitas geradas a partir de lojas ou produtos com características semelhantes) [da empresa]", antecipa o CaixaBank/BPI.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;