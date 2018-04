Confirmando-se as estimativas da Galp e da Eni para o volume potencialmente recuperável de petróleo na bacia do Alentejo, a avaliação da Galp poderá subir até 7% face ao valor de fecho de sexta-feira.

O BPI antecipa que a perfuração de petróleo na bacia marítima do Alentejo pode traduzir-se num aumento até 1,10 euros na avaliação da Galp, o que representa um acréscimo de 7% face ao valor de fecho da passada sexta-feira.





O Expresso avançou este fim-de-semana que os estudos do consórcio formado pela Galp e pela Eni indicam que a região terá um volume potencialmente recuperável de petróleo entre 1.000 milhões e 1.500 milhões de barris, recursos equivalentes a 11 a 17 anos de consumo nacional. A mesma publicação adianta ainda que o primeiro furo, a 46 quilómetros de Aljezur, será feito no final do ano.