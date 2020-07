CaixaBank BPI sobe avaliação da Jerónimo Martins apesar de "ano difícil"

As ações da Jerónimo Martins estão transacionar em bolsa com uma avaliação "justa", consideram os analistas do CaixaBank BPI, que elevaram a avaliação das ações apesar do "ano difícil" que a cotada enfrenta.



O preço-alvo passou de 15,90 euros para 16,45 euros até ao final de 2021, uma melhoria de 4% que não tem impacto na recomendação, que continua a ser de "neutral".





Numa nota de "research" publicada esta quinta-feira, a que o Negócios teve acesso, os analistas José Rito e Guilherme Sampaio referem que a dona do Pingo Doce está a transacionar em bolsa com um PER estimado para 2021 de 23 vezes, "o que parece justo nesta altura".As ações registam um desempenho superior ao setor europeu este ano (sobem 1% e o Estoxx Retail cede 6%), "com os investidores a favorecerem a Jerónimo Martins tendo em conta a incerteza sobre a evolução macroeconómica".Contudo, o CaixaBank BPI alerta que também a Jerónimo Martins enfrenta um "ano difícil", já que a pandemia da covid-19 terá um "impacto severo nas principais geografias onde a Jerónimo Martins atua".Tendo em conta os resultados do primeiro trimestre, a covid-19 teve um impacto "limitado" nas vendas, mas assistiu-se a uma "erosão" nas margens em Portugal e Polónia, refletindo o aumento de custos.O segundo trimestre "deverá ser difícil", com as vendas comparáveis na Polónia a subirem 6%, as receitas do Pingo Doce a caírem 9% e as do Recheio a descerem 21%. Com os prejuízos na Colômbia a aumentarem, o CaixaBank BPI estima que a Jerónimo Martins anuncie uma descida de 16% nos lucros do segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano.No que diz respeito ao balanço da empresa, os analistas salientam que a JM tem sinalizado que a flexibilidade financeira poderá potenciar aquisições, sendo que o mercado romeno é a prioridade. "Tendo em conta a recente evolução operacional e provável adiamento do ‘breakeven’ do EBITDA na Colômbia, consideramos que esta não é a melhor altura para avançar com fusões e aquisições", refere o banco de investimento.As ações da Jerónimo Martins sobem 1,18% para 15,455 euros.