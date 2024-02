CaixaBank vê Mota-Engil "bem posicionada" para atingir metas. Estima que ações cheguem a 6,20 euros

Partilhar artigo



As ações da Mota-Engil foram de 1,72 euros a 5,11 euros em apenas 12 meses. Mas o CaixaBank considera que o "rally" da construtora ainda não chegou ao fim. Indicando que a empresa está bem posicionada para atingir as metas estratégicas, os analistas do banco ajustaram em alta projeções.



"Atualizámos as nossas estimativas sobre a Mota-Engil para incluir as principais tendências da do 'trading update' dos primeiros ...